ua en ru
Вс, 19 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Без дождя только один день: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

18:30 19.04.2026 Вс
3 мин
Ждать потепления или похолодания?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)

На следующей неделе в Украине все еще будет дождливо. Только в среду осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 20 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями.

Ночью на крайнем востоке и западе местами небольшие, днем на Правобережье умеренные, местами значительные дожди, в северных областях местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, на юге страны южный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +7 до +10 градусов;
  • в восточных областях - от +7 до +15 градусов;
  • в центральных областях - от +7 до +13 градусов;
  • в южных областях - от +13 до +15 градусов;
  • в западных областях - от +7 до +11 градусов.

Во вторник, 21 апреля, в Украине также прогнозируется облачность с прояснениями и дожди на востоке, юге и западе.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +7 до +10 градусов;
  • в восточных областях - от +4 до +13 градусов;
  • в центральных областях - от +7 до +13 градусов;
  • в южных областях - от +11 до +13 градусов;
  • в западных областях - от +7 до +9 градусов.

В среду, 22 апреля, в Украине дожди не прогнозируются. Будет немного теплее.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +11 до +14 градусов;
  • в восточных областях - от +9 до +13 градусов;
  • в центральных областях - от +10 до +13 градусов;
  • в южных областях - от +11 до +13 градусов;
  • в западных областях - от +11 до +14 градусов.

В четверг, 23 апреля, в Украине снова ожидаются дожди и облачность.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +10 до +12 градусов;
  • в восточных областях - от +12 до +14 градусов;
  • в центральных областях - от +11 до +14 градусов;
  • в южных областях - от +12 до +14 градусов;
  • в западных областях - от +11 до +15 градусов.

В пятницу, 24 апреля, в Украине будет немного холоднее, местами будет идти дождь.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +6 до +9 градусов;
  • в восточных областях - от +7 до +12 градусов;
  • в центральных областях - от +7 до +12 градусов;
  • в южных областях - от +8 до +12 градусов;
  • в западных областях - от +8 до +12 градусов.

Напомним, недавно в сети начали появляться "прогнозы", будто лето 2026 года будет "аномально жарким".

Между тем в Укргидрометцентре дали объяснение, стоит ли на самом деле доверять такой информации.

Также синоптики проанализировали погодные условия в начале апреля и объяснили, как температурные колебания могут повлиять на будущий урожай.

Кроме того, стало известно, в каких городах Украины было исторически тепло в марте и когда именно зафиксировали новые температурные рекорды.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
