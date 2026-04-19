Без дождя только один день: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

На следующей неделе в Украине все еще будет дождливо. Только в среду осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 20 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями.

Ночью на крайнем востоке и западе местами небольшие, днем на Правобережье умеренные, местами значительные дожди, в северных областях местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, на юге страны южный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +7 до +10 градусов;

в восточных областях - от +7 до +15 градусов;

в центральных областях - от +7 до +13 градусов;

в южных областях - от +13 до +15 градусов;

в западных областях - от +7 до +11 градусов.

Во вторник, 21 апреля, в Украине также прогнозируется облачность с прояснениями и дожди на востоке, юге и западе.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +7 до +10 градусов;

в восточных областях - от +4 до +13 градусов;

в центральных областях - от +7 до +13 градусов;

в южных областях - от +11 до +13 градусов;

в западных областях - от +7 до +9 градусов.

В среду, 22 апреля, в Украине дожди не прогнозируются. Будет немного теплее.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +11 до +14 градусов;

в восточных областях - от +9 до +13 градусов;

в центральных областях - от +10 до +13 градусов;

в южных областях - от +11 до +13 градусов;

в западных областях - от +11 до +14 градусов.

В четверг, 23 апреля, в Украине снова ожидаются дожди и облачность.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +10 до +12 градусов;

в восточных областях - от +12 до +14 градусов;

в центральных областях - от +11 до +14 градусов;

в южных областях - от +12 до +14 градусов;

в западных областях - от +11 до +15 градусов.

В пятницу, 24 апреля, в Украине будет немного холоднее, местами будет идти дождь.

Столбики термометров днем покажут: