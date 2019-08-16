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Погода в Україні 17 серпня буде однією з найхолодніших у Європі

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 12:59
Погода в Україні 17 серпня буде однією з найхолодніших у Європі
Ілюстративне фото (GettyImages)

Денна температура повітря становитиме +17+24 градуси

Погода в Україні у суботу, 17 серпня, буде однією з найхолодніших у Європі. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Діденко зазначила, що денна температура повітря становитиме +17+24 градуси.

Погода в Україні 17 серпня буде однією з найхолодніших у Європі

"17 серпня Україна буде однією з найхолодніших у Європі. Денна температура повітря становитиме +17+24 градуси. У південній частині та на сході буде тепліше, +23+28 градусів… На фоні навіть не таких уже й страшних +18+20-ти градусів завіватиме північно-західний та західний вітер, який посилить відчуття холоду на 3-5 градусів", - поінформувала синоптик.

За її словами, у неділю температура повітря почне вирівнюватися.

"У неділю вже можна буде відпочити, бо температура повітря почне вирівнюватися, в межах України 18 серпня передбачається +24+29, на півночі +20+24 градуси", - написала синоптик.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 16 серпня, погіршиться, очікуються короткочасні дощі, температура повітря вночі складе +7.

Як писало РБК-Україна, синоптики попереджають, що температура повітря вночі опуститься до 10 градусів. 16 серпня прохолодне повітря охопить тільки північно-західну частину України. У суботу, 17 серпня, температура вночі +11 +16 градусів, а в західній частині місцями +8 +10 градусів. У Києві в суботу температура вночі складе +13 +15 градусів, а вдень +22 +24.

Додамо також, за прогнозом Діденко, після незначного похолодання в серпні в Україну повернеться спекотна погода.

Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека
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