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Синоптики попередили про різке похолодання

Новини » Суспільство    15.08.2019 - 17:35
Синоптики попередили про різке похолодання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра на заході країни температура повітря вночі опуститься до +7

Погода в Україні завтра, 16 серпня, погіршиться, очікуються короткочасні дощі, температура повітря вночі складе +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укргідрометцентру.

Зазначається, що завтра у північних областях, вдень у приазов'ї і Криму місцями очікується короткочасний дощ.

"16 серпня у північних областях, вдень також у Приазов'ї та Криму місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Вітер північно-західний (у східній частині південно-східний), 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі +10+15, на заході країни місцями вночі +7+9, вдень +19+24, на решті території вночі +14+19, вдень +25+30 градусів.

Синоптики попередили про різке похолоданняФото: погода на 16 серпня

Нагадаємо, синоптики попереджають, що температура повітря вночі опуститься до 10 градусів. 16 серпня прохолодне повітря охопить тільки північно-західну частину України. У суботу, 17 серпня, температура вночі +11+16 градусів, а у західній частині місцями +8+10 градусів. При цьому в східних і південних областях вночі +13+18 градусів. У Києві в суботу температура вночі складе +13+15 градусів, а вдень +22+24.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві липень був дуже холодним. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря липня склала 19,8 градусів і виявилася вищою за кліматичну норму всього на півградуса.

В Україні вночі температура опуститься до +10 Синоптики попереджають про значні дощі та грози
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