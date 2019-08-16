ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека

Новини » Суспільство    16.08.2019 - 12:45
Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Потепління очікується з неділі

Після незначного похолодання в серпні, в Україну знову насувається спекотна погода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію синоптика Наталки Діденко Facebook.

За даними синоптика, з наступного тижня в Україні очікується значне потепління. Денна температура в Києві 19 серпня становитиме 25-27 градусів тепла, буде сонячно і без опадів.

Повідомляється, що температура повітря почне вирівнюватися в неділю. У межах України 18 серпня передбачається 24-29 градусів тепла, на півночі 20-24 градуси.

Також Діденко стверджує, що в найближчі вихідні є ймовірність опадів на Півночі і Сході, в суботу — на Заході. Однак ці опади будуть локальними і млявими - в більшій частині України буде суха погода.

Синоптик також інформує, що в Києві 17 серпня, буде холодно і вітряно - 18-20 градусів тепла. Можливий дощ.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у найближчі дні в Україні вночі температура опуститься до +10. У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі вона становитиме 10-15 градусів, у західній частині країни місцями 7-9 градусів.

На річках України підніметься рівень води В Україні через негоду знеструмлено понад 200 населених пунктів
Новини України УкраїнапотеплениеПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся