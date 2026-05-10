Будет преобладать погода с дождями и грозами: прогноз в Украине на неделю (карты)

Следующую неделю территория Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, то есть будет преобладать погода с дождями и местами грозами. Однако будет и тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 11 мая, Украину накроют дожди с грозами, однако не везде. Будет облачно с прояснениями. Ветер преимущественно северо-западный (на западе страны юго-западный), 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +18 до +21 градусов;

в восточных областях - от +18 до +21 градусов;

в центральных областях - от +17 до +21 градусов;

в южных областях - от +19 до +21 градусов;

в западных областях - от +19 до +23 градусов.

Во вторник, 12 мая, в Украине снова ожидаются дожди с грозами, а на востоке - без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +19 до +22 градусов;

в восточных областях - от +19 до +24 градусов;

в центральных областях - от +17 до +21 градусов;

в южных областях - от +19 до +21 градусов;

в западных областях - от +17 до +19 градусов.

В среду, 13 мая, дожди пройдут в большинстве областей, а температура немного упадет.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +13 до +19 градусов;

в восточных областях - от +17 до +24 градусов;

в центральных областях - от +14 до +18 градусов;

в южных областях - от +17 до +19 градусов;

в западных областях - от +13 до +16 градусов.

В четверг, 14 мая, немного потеплеет. В то же время дожди не собираются покидать Украину.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +14 до +18 градусов;

в восточных областях - от +14 до +21 градусов;

в центральных областях - от +13 до +17 градусов;

в южных областях - от +14 до +18 градусов;

в западных областях - от +16 до +21 градусов.

В пятницу, 15 мая, в Украине ожидаются дожди на севере и в центральных регионах.

Столбики термометров днем покажут: