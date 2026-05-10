Будет преобладать погода с дождями и грозами: прогноз в Украине на неделю (карты)

18:30 10.05.2026 Вс
2 мин
Где будет теплее всего, а где ожидаются дожди?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Getty Images)
Следующую неделю территория Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, то есть будет преобладать погода с дождями и местами грозами. Однако будет и тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 11 мая, Украину накроют дожди с грозами, однако не везде. Будет облачно с прояснениями. Ветер преимущественно северо-западный (на западе страны юго-западный), 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +18 до +21 градусов;
  • в восточных областях - от +18 до +21 градусов;
  • в центральных областях - от +17 до +21 градусов;
  • в южных областях - от +19 до +21 градусов;
  • в западных областях - от +19 до +23 градусов.

Во вторник, 12 мая, в Украине снова ожидаются дожди с грозами, а на востоке - без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +19 до +22 градусов;
  • в восточных областях - от +19 до +24 градусов;
  • в центральных областях - от +17 до +21 градусов;
  • в южных областях - от +19 до +21 градусов;
  • в западных областях - от +17 до +19 градусов.

В среду, 13 мая, дожди пройдут в большинстве областей, а температура немного упадет.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +13 до +19 градусов;
  • в восточных областях - от +17 до +24 градусов;
  • в центральных областях - от +14 до +18 градусов;
  • в южных областях - от +17 до +19 градусов;
  • в западных областях - от +13 до +16 градусов.

В четверг, 14 мая, немного потеплеет. В то же время дожди не собираются покидать Украину.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +14 до +18 градусов;
  • в восточных областях - от +14 до +21 градусов;
  • в центральных областях - от +13 до +17 градусов;
  • в южных областях - от +14 до +18 градусов;
  • в западных областях - от +16 до +21 градусов.

В пятницу, 15 мая, в Украине ожидаются дожди на севере и в центральных регионах.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +13 до +18 градусов;
  • в восточных областях - от +14 до +22 градусов;
  • в центральных областях - от +14 до +19 градусов;
  • в южных областях - от +16 до +18 градусов;
  • в западных областях - от +16 до +21 градусов.

Напомним, начало мая в Украине отметилось настоящим теплом, которое уже успело обновить температурные максимумы. Рекордные показатели зафиксировали сразу в шести городах.

Также синоптики сообщали, что в Киев пришло метеорологическое лето - на неделю раньше среднемноголетних показателей.

