Температурный минимум в центре и +23 на востоке: какой будет погода 14 мая
Погода 14 мая разделит Украину на зоны влияния антициклона и атмосферных фронтов. Пока на Правобережье будет сухо, на Левобережье ожидаются дожди с грозами.
Главное:
- Погода разделится: на Левобережье пройдут периодические дожди (возможны грозы), на Правобережье благодаря антициклону будет сухо.
- Температурный контраст: в восточных областях ожидается летнее тепло до +23, тогда как в полосе от Черниговщины до Николаевщины будет холоднее всего - +12...+14.
- Погода в Киеве: днем около +16°C, дождь возможен преимущественно в вечернее время.
- Совет дня: стоит держать под рукой зонты и средства от головной боли из-за смены атмосферных фронтов.
Атмосферные фронты и осадки
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра на Левобережье Украины ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Это обусловлено влиянием атмосферных фронтов. Зато значительная часть Правобережья окажется в зоне действия антициклона, поэтому здесь будет преобладать сухая погода.
Фото: прогноз на 14 мая (инфографика РБК-Украина)
Температурные контрасты
Температура воздуха в Украине завтра распределится так:
- Холоднее всего будет вдоль полосы Черниговщина - Черкасская область - Кропивницкий вплоть до Николаевщины: здесь столбики термометров покажут лишь +12...+14 градусов.
- Самая теплая погода ожидается в восточных областях: там воздух прогреется до +20...+23 градусов.
На остальной территории Украины прогнозируется +14...+17 градусов.
Прогноз для столицы
В Киеве 14 мая в течение дня температура поднимется до +16 градусов. Временами ожидается дождь, однако осадки наиболее вероятны ближе к вечеру.
Учитывая влажную погоду и температурные перепады, синоптик советуют держать неподалеку зонты, дождевики и "цитрамоны".