Погода резко изменится: циклон с Северного моря принесет дожди в Украину

Украина, Четверг 23 октября 2025 07:00
Погода резко изменится: циклон с Северного моря принесет дожди в Украину Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 23 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 23 октября, в Украине ожидается приятная осенняя погода с теплыми температурными показателями. Впрочем, уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют изменение - на страну надвинутся дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По словам Диденко, днем столбики термометров будут колебаться от +11 до +16 градусов, а на юге, в частности в Крыму, воздух прогреется до +18 градусов. Немного прохладнее будет только на северо-востоке - до +9 градусов.

Существенных осадков 23 октября не ожидается. Небольшой дождь возможен лишь ночью и утром на территории Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областей. Ветер будет преобладать юго-восточный, местами будет усиливаться до 10-14 м/с, особенно в западных, северных и центральных регионах.

В столице ночью и утром возможен слабый дождь, однако днем будет сухо. Температура воздуха будет достигать около +14 градусов.

Синоптик отмечает, что уже 24-25 октября в Украину придет циклон из района Северного моря, который принесет осадки в большинство областей.

Напомним, ранее сообщалось, что после периода дождей и прохладных ночей ожидается постепенное потепление и солнечная погода ближе к середине следующей недели. Ранее также прогнозировали заморозки до -5°С в Винницкой области 16-17 октября, однако, по словам Диденко, в конце октября в Украине снова потеплеет.

Специалисты добавляют, что климатические изменения в мире остаются тревожной тенденцией - ученые фиксируют последствия таяния антарктических ледников и предупреждают о влиянии глобального потепления на Украину.

