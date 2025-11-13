RU

Общество Образование Деньги Изменения

Погода в ноябре удивила? Агрометеорологи объяснили, что происходит с озимыми в Украине

Рост и развитие озимых культур в Украине зависит, в частности, от погоды (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Особенности погоды в Украине в начале ноября

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в течение первой декады ноября текущего года в Украине наблюдалась "теплее обычного погода".

Речь идет о том, что на протяжении большинства дней среднесуточные показатели температуры воздуха соответствовали показателям первой половины октября.

Сообщается также, что:

  • максимальная температура в самые теплые дни повышалась до +13+21°C;
  • уровень средней декадной температуры был на 2-4°C выше нормы.

При этом на всей территории страны в течение декады отмечались дожди разного количества и интенсивности.

"От небольших на большей части территории до умеренных и местами (в западных и северных областях) до значительных", - уточнили в УкрГМЦ.

Кроме того, временами наблюдались:

  • морось;
  • сильные туманы.

Агрометеорологические условия первой декады ноября 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Влияние погоды на рост и развитие озимых в Украине

В Укргидрометцентре сообщили, что агрометеорологические условия в первой декаде ноября были благоприятными:

  • для роста озимых культур;
  • для развития озимых культур.

Уточняется, что умеренно теплая влажная погода, туманы и морось, а также слабые осадки в большинстве дней "имели положительное влияние на посевы".

"Однако из-за медленного накопления эффективных температур активного развития не наблюдалось", - отметили специалисты УкрГМЦ.

Так, по наблюдениям агрометеорологов:

  • озимые культуры, посеянные в сентябре и в начале октября, - достигли массовой фазы кущения;
  • посевы первой половины октября - находились в фазах образования листьев и узловых корней;
  • на поздних посевах второй половины октября - продолжалось формирование всходов.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы сообщали, что посевная озимых в Украине подходит к концу, и рассказывали, какие области - в лидерах и что аграрии сеют активнее всего.

Между тем в УкрГМЦ объяснили, какой может быть погода в ноябре в целом и как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, как война изменила аграрную карту Украины.

ГидрометцентрПогода в УкраинеРослиниаграріїпосіванняМетеорологСад и огородОсеньФермеры