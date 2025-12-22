RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Плохие совпадения из-за войны: Зеленский анонсировал пересмотр государственных праздников

Фото: президент Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталья Кава

В Украине будет пересмотрен подход к формированию праздничных и памятных дат в государственном календаре.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

По его словам, председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку вместе с депутатами, правительством и представителями гражданского общества было поручено подготовить предложения по обновлению подходов к формированию праздничных и памятных дат в государственном календаре.

Зеленский отметил, что война выявила ряд проблемных календарных совпадений, в частности когда дни национальных трагедий приходятся на профессиональные праздники. Или когда в один день сосредоточено несколько разных дат, унаследованных еще с советских времен и первых лет независимости.

"Все это следует упорядочить. Спасибо всем, кто будет помогать. Как настоящее Рождество было воспринято легко - на 25 декабря, - так же другие даты должны быть справедливыми и корректными. Спасибо всем, кто работает на наше государство и людей", - заявил Зеленский.

 

Ранее Зеленский подписал указ об установлении нового профессионального праздника - Дня войск радиоэлектронной борьбы. Он будет отмечаться ежегодно 12 сентября.

Напомним, также Зеленский своим указом установил День Государственной специальной службы транспорта, который будут отмечать ежегодно 5 февраля.

В 2025 году значение государственных национальных праздников (День Независимости, День защитников и защитниц Украины, День Конституции) немного снизилось. Однако эти показатели значительно превышают довоенные.

