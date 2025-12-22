Погані співпадіння через війну: Зеленський анонсував перегляд державних свят

За його словами, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку разом із депутатами, урядом та представниками громадянського суспільства було доручено підготувати пропозиції щодо оновлення підходів до формування святкових та пам’ятних дат у державному календарі.

Зеленський зауважив, що війна виявила низку проблемних календарних співпадінь, зокрема коли дні національних трагедій припадають на професійні свята. Або коли в один день зосереджено кілька різних дат, успадкованих ще з радянських часів та перших років незалежності.

"Все це варто впорядкувати. Дякуємо всім, хто допомагатиме. Як справжнє Різдво було сприйняте легко - на 25 грудня, - так само інші дати мають бути справедливими та коректними. Дякую всім, хто працює на нашу державу та людей", - заявив Зеленський.