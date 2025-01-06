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В Украине появится еще один праздник, впервые будем отмечать уже в феврале

Украина, Понедельник 06 января 2025 15:13
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В Украине появится еще один праздник, впервые будем отмечать уже в феврале Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом установил День Государственной специальной службы транспорта. Он будет отмечаться ежегодно 5 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте президента.

В указе отмечается значительный вклад Государственной специальной службы транспорта в обеспечение устойчивого функционирования транспорта в мирное время и в особый период.

Кроме того, президент указал на выполнение задач по техническому прикрытию, восстановлению на объектах национальной транспортной системы Украины, других задач, связанных с участием в обороне государства.

ГССТ

Государственная специальная служба транспорта (ГССТ) - это специализированный государственный орган исполнительной власти Украины, который выполняет задачи в сфере транспорта, гражданской защиты, мобилизационной подготовки и обеспечения функционирования транспортной инфраструктуры в условиях чрезвычайных ситуаций, военного положения или особого периода.

Основные функции ГССТ:

Развитие инфраструктуры транспорта:

Строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры.

Гражданская защита:

  • Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
  • Проведение спасательных и восстановительных работ.

Мобилизационная готовность:

  • Подготовка транспортных средств и путей для обеспечения обороноспособности страны.

Военно-транспортные задачи:

  • Обеспечение транспортировки военных грузов и воинских подразделений.
  • Охрана критически важных объектов транспорта.

Участие в восстановлении:

  • Восстановление разрушенных объектов транспортной инфраструктуры после боевых действий или стихийных бедствий.

Организация работы

ДССТ подчиняется Министерству обороны Украины. Личный состав службы имеет военный статус, и организация выполняет как гражданские, так и военные задачи.

Служба была создана для эффективного реагирования на вызовы в сфере транспорта и обороны. Ее основой стали военные формирования, которые специализировались на обеспечении транспортной логистики в условиях особого периода.

Эта структура играет важную роль в обеспечении стабильного функционирования транспортной системы страны, особенно во время кризиса или войны.

В апреле 2024 года президент Владимир Зеленский назначил нового главу администрации Государственной специальной службы транспорта. Им стал генерал Александр Яковец.

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