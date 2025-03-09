Украинцы снова изменили отношение к праздникам: какие самые популярные

В 2025 году значение государственных национальных праздников (День Независимости, День защитников и защитниц Украины, День Конституции) немного снизилось. Тем не менее эти показатели значительно превышают довоенные.

"Некоторое снижение популярности государственных национальных праздников скорее всего связано с тем, что так называемый эффект "сплочения вокруг флага" за третий год войны уменьшился из-за появления усталости у части населения и понимания, что война надолго", - отмечают социологи.

Согласно данным исследования, наиболее популярными остаются Рождество Христово (70%) и Пасха (69%). Они стабильно занимают лидирующие позиции в течение последних лет. За последний год отношение к ним не изменилось.

Далее следует День Независимости Украины (54%). Его популярность выросла с 37% в 2021 году до 63-64% в 2023-2024 годах, но в этом году упала до 54%.

Ранее отношение к Новому году было таким же как к Рождеству (около 80%), но в последние годы его значение снизилось. Его популярность упала с 55% в 2021 году до 47% в 2024 году, однако в 2025 году он имеет 50%.

Следующим по популярности является День защитников и защитниц Украины. Его популярность выросла с 29% в 2021 году до 58% в 2024 году, а затем снизилась до 44% в 2025 году. "По данным других наших исследований уровень доверия к ВСУ является самым высоким среди всех социальных институтов (92%), поэтому его популярность могла бы быть и выше. Возможно, проблема в том, что это относительно молодой праздник, который основан в 2014 году", - отмечают социологи.

Положительное отношение к Международному женскому дню 8 марта в 2025 году стабилизировалось на уровне 23%. Если еще в 2017 году этот праздник был одним из самых значимых, его отмечали как любимый примерно половина населения (49%), то в 2024 году - только 21%.

Еще 22% отмечают как любимый праздник Троицу. Отношение почти не меняется.

День Конституции назвали любимым 18%. Его популярность выросла до 28% в прошлом году, но в этом году снова упала.

Отношение к 9 мая существенно ухудшилось после российского вторжения. Сейчас празднуют День победы 12% респондентов. Популярность 1 мая упала до 5%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 4-9 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.