Зеленский ввел новый праздник в Украине: отмечают уже сегодня

Украина, Пятница 12 сентября 2025 14:51
Зеленский ввел новый праздник в Украине: отмечают уже сегодня Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении нового профессионального праздника - Дня войск радиоэлектронной борьбы. Он будет отмечаться ежегодно 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

В документе указано, что праздник создается с целью развития национальных военных традиций и учета роли войск радиоэлектронной борьбы в обеспечении отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины.

Также на войска радиоэлектронной борьбы возложена ответственность за электромагнитное прикрытие объектов критической инфраструктуры государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования - 12 сентября 2025 года.

Что такое войска радиоэлектронной борьбы Украины

Войска радиоэлектронной борьбы Украины (войска РЭБ) - это род специальных войск Вооруженных Сил Украины, предназначенный для обеспечения боевой деятельности в области радиоэлектронной борьбы. Их основные задачи включают:

  • завоевание господства в эфире;
  • защита стратегических систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника;
  • нарушение работы стратегических систем управления войсками противника;
  • снижение эффективности применения боевых средств противника путем распространения радиоэлектронных помех.

Структура и подчинение

Войска РЭБ подчиняются Главному управлению радиоэлектронной и киберборьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. В состав этих войск входят отдельные батальоны и узлы радиоэлектронной борьбы, расположенные в разных регионах Украины, в частности во Львове, Житомире, Одессе и Черкассах.

Роль в борьбе с беспилотниками

В условиях современной войны, в частности во время широкомасштабного вторжения России в Украину, войска РЭБ играют ключевую роль в противодействии беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), таким как "Шахед".

Они осуществляют радиоэлектронное противодействие, что затрудняет или делает невозможным эффективное использование БПЛА противником. В частности, применяются методы постановки помех, радиоподавления и имитации работы различных видов радиоэлектронных средств.

Подготовка и развитие

С целью повышения эффективности деятельности войск РЭБ в Украине открыты новые школы подготовки квалифицированных специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Также создана система управления средствами радиоэлектронной борьбы, что позволяет координировать деятельность между применением беспилотных систем и средств РЭБ, видеть действия противника в электромагнитном спектре и более эффективно противодействовать ему.

Войска радиоэлектронной борьбы Украины являются важным элементом современной войны, обеспечивая эффективное противодействие электронным средствам противника, в частности беспилотным летательным аппаратам, и способствуя достижению господства в эфире. Их деятельность является неотъемлемой частью обеспечения безопасности и обороноспособности Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом установил День Государственной специальной службы транспорта, который будет отмечаться ежегодно 5 февраля.

В 2025 году значение государственных национальных праздников (День Независимости, День защитников и защитниц Украины, День Конституции) немного снизилось. Однако эти показатели значительно превышают довоенные.

