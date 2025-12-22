ua en ru
Пн, 22 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Плохие совпадения из-за войны: Зеленский анонсировал пересмотр государственных праздников

Украина, Понедельник 22 декабря 2025 21:50
UA EN RU
Плохие совпадения из-за войны: Зеленский анонсировал пересмотр государственных праздников Фото: президент Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталья Кава

В Украине будет пересмотрен подход к формированию праздничных и памятных дат в государственном календаре.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

По его словам, председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку вместе с депутатами, правительством и представителями гражданского общества было поручено подготовить предложения по обновлению подходов к формированию праздничных и памятных дат в государственном календаре.

Зеленский отметил, что война выявила ряд проблемных календарных совпадений, в частности когда дни национальных трагедий приходятся на профессиональные праздники. Или когда в один день сосредоточено несколько разных дат, унаследованных еще с советских времен и первых лет независимости.

"Все это следует упорядочить. Спасибо всем, кто будет помогать. Как настоящее Рождество было воспринято легко - на 25 декабря, - так же другие даты должны быть справедливыми и корректными. Спасибо всем, кто работает на наше государство и людей", - заявил Зеленский.

Ранее Зеленский подписал указ об установлении нового профессионального праздника - Дня войск радиоэлектронной борьбы. Он будет отмечаться ежегодно 12 сентября.

Напомним, также Зеленский своим указом установил День Государственной специальной службы транспорта, который будут отмечать ежегодно 5 февраля.

В 2025 году значение государственных национальных праздников (День Независимости, День защитников и защитниц Украины, День Конституции) немного снизилось. Однако эти показатели значительно превышают довоенные.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Верховная рада
Новости
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ