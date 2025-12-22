Плохие совпадения из-за войны: Зеленский анонсировал пересмотр государственных праздников

В Украине будет пересмотрен подход к формированию праздничных и памятных дат в государственном календаре.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

По его словам, председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку вместе с депутатами, правительством и представителями гражданского общества было поручено подготовить предложения по обновлению подходов к формированию праздничных и памятных дат в государственном календаре.

Зеленский отметил, что война выявила ряд проблемных календарных совпадений, в частности когда дни национальных трагедий приходятся на профессиональные праздники. Или когда в один день сосредоточено несколько разных дат, унаследованных еще с советских времен и первых лет независимости.

"Все это следует упорядочить. Спасибо всем, кто будет помогать. Как настоящее Рождество было воспринято легко - на 25 декабря, - так же другие даты должны быть справедливыми и корректными. Спасибо всем, кто работает на наше государство и людей", - заявил Зеленский.