Главная » Жизнь » Деньги

Ждать ли скачка цен из-за блэкаутов: в НБУ дали прогноз для украинцев

Четверг 19 февраля 2026 20:54
Ждать ли скачка цен из-за блэкаутов: в НБУ дали прогноз для украинцев Фото: НБУ дал прогноз по ценам в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Расходы бизнеса на генераторы и зарядные станции неизбежно скажутся на кошельках украинцев. Однако цены будут расти умеренно, без резких и болезненных скачков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитика Нацбанка Артема Вдовиченко.

Главное:

  • Пик отключений - сейчас: дефицит мощностей достигает 12%, но в среднем за год упадет до 6%.
  • Экономика устоит: несмотря на блэкауты, ВВП Украины вырастет на 1,8%.
  • Почему дорожают товары: бизнес закладывает в цены расходы на генераторы и топливо.
  • Резкого скачка цен не будет: Нацбанк прогнозирует вполне умеренную инфляцию в 7,5% на конец года.

Тяжелая зима и дефицит света

Из-за российских атак и сильных морозов страна столкнулись с наибольшей нехваткой электроэнергии за все время большой войны. В Нацбанке прогнозируют, что в целом в 2026 году системе не будет хватать около 6% мощностей.

Самый тяжелый этап Украина проходит именно сейчас, в первом квартале - дефицит временно достигает 12%.

Что будет с ВВП и кошельками украинцев

Постоянные отключения тормозят бизнес. По расчетам НБУ, энергодефицит "съест" около 0,4% от возможного роста экономики. Но макропрогноз остается позитивным: ожидается, что реальный ВВП Украины все равно вырастет на 1,8%.

Что касается стоимости жизни, то отключение света могут повлиять на цены через:

  • возможное повышение тарифов;
  • дополнительные расходы бизнеса (предприниматели вынуждены покупать генераторы, зарядные станции и топливо, и эти суммы ложатся в финальную стоимость товаров и услуг).

Ждать ли скачка цен

По прогнозу Нацбанка, в ближайшие месяцы рост цен даже замедлится. Во второй половине года инфляция временно ускорится, но на конец года остановится на вполне умеренной отметке - 7,5%.

В последующие годы НБУ ожидает стабильного снижения инфляции до желаемых 5%.

