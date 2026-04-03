В центре Сум "прилет" по ТРЦ, есть пострадавшие (фото)

Сегодня, 3 апреля, российские оккупанты нанесли удар по торговому центру в центре Сум. В результате обстрела пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Сергея Кривошеенко.

"Враг попал в один из торговых центров в центре города Сум. В результате удара БпЛА ранения получили предварительно 2 человека. Они госпитализированы. Повреждено здание и окна. Другие последствия уточняются", - сказано в его заявлении.

Кроме того, Кривошеенко рассказал, что возросло количество раненых в результате сегодняшних вражеских атак на Сумы.

В частности, в результате утреннего удара в Ковпаковском районе есть пострадавший. Водитель маршрутного такси находился рядом с местом прилета во время выезда на рейс и обратился к врачам из-за полученной травмы.

Фото: последствия удара по ТРЦ в Сумах (t.me/serhii_kryvosheienko)

Позже глава ОГА отметил, что количество пострадавших в результате удара по ТРЦ увеличилось до трех. По его словам, все пострадавшие в результате сегодняшних вражеских обстрелов получают медицинскую помощь в условиях стационара.

Удар по Сумам и области 3 апреля

Сегодня утром российские оккупанты нанесли авиаудары по Сумской области. В Шостке вражеский КАБ прилетел в многоэтажку, также разрушены частные дома.

Известно об одном погибшем человеке, его личность устанавливается. Еще трое раненых находятся в больнице, среди них 29-летняя женщина в тяжелом состоянии.

В Сумах вражеские дроны атаковали Ковпаковский район и центр города. Повреждены нежилые помещения и автомобили.