Двойная атака РФ на Константиновку: 4 погибших, среди них супруги в авто

Удары по Украине 6 июля

Рано утром по Николаеву нанесли удар дронами. Сначала, как всегда, Воздушные силы сообщили о движении дронов-камикадзе типа "Shahed" в направлении Николаевщины, а уже через считанные минуты дроны поразили город.

По словам главы ОВА Виталия Кима, в городе были зафиксированы вызовы экстренных служб, которые оперативно прибыли на места попаданий.

РБК-Украина показывало, фото и видео из Николаева после вражеской атаки.

Кроме этого, оккупационные войска РФ атаковали Кременчуг дронами-камикадзе. Один из вражеских БпЛА попал в здание районного ТЦК и СП, еще один - в жилой дом рядом.

Недавно появились первые фото последствий российского удара по ТЦК в Кременчуге

Заметим, что россияне не прекращали свои атаки и ночью. В частности мы писали, что в течение ночи оккупанты атаковали ряд регионов Украины. В результате вражеских обстрелов есть пострадавшие, в том числе ребенок.

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