Подвійна атака РФ на Костянтинівку: 4 загиблих, серед них подружжя в авто

Удари по Україні 6 липня

Рано вранці по Миколаєву завдали удару дронами. Спочатку, як завжди, Повітряні сили повідомили про рух дронів-камікадзе типу "Shahed" у напрямку Миколаївщини, а вже за лічені хвилини дрони вразили місто.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, у місті було зафіксовано виклики екстрених служб, які оперативно прибули на місця влучань.

РБК-Україна показувало, фото і відео з Миколаєва після ворожої атаки.

Крім цього, окупаційні війська РФ атакували Кременчук дронами-камікадзе. Один з ворожих БпЛА влучив у будівлю районного ТЦК та СП, ще один - у житловий будинок поруч.

Нещодавно з'явилися перші фото наслідків російського удару по ТЦК в Кременчуці

Зауважимо, що росіяни не припиняли свої атаки й вночі. Зокрема ми писали, що протягом ночі окупанти атакували низку регіонів України. Внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі, зокрема дитина.

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