Підозра Федині та експертиза у справі Шеремета: новини за 12 лютого

Поліція оприлюднила результати експертиз у справі Шеремета, нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині загрожує до п'яти років в'язниці, контактна група погодила один з ділянок розведення. Детальніше про те, що сталося в середу, 12 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Єрмак заявив про відсутність переговорів з Росією про подачу води в Крим

Подача води в Крим з території України ніколи не була темою переговорів з РФ. Про це заявив у середу на брифінгу новий глава офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

Єрмак зазначив, що пропозиція голови фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давида Арахамії відновити подачу води в Крим, щоб мати перевагу в переговорах по Донбасу, це його особиста думка.

Поліція оприлюднила результати експертиз по справі Шеремета

Національна поліція опублікувала результати комплексної судової психологічної та портретної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 21.11.2019 року по справі вбивства Павла Шеремета. Про це повідомляє прес-служба відомства.

У поліції заявили, що під час проведення експертизи використовувався, зокрема, метод візуального зіставлення ознак зовнішності, в ході якого встановлено збіг наступних загальних та окремих ознак: форма та ступінь нахилу лоба, форма перенісся, форма верхньої губи, форма контуру вільного краю правої (видимої) частини червоної кайми верхньої губ, форма підборіддя, довжина носа.

"Тож висновок експертів підтверджує: жінка-розвідниця на відео - це Яна Дугарь", - йдеться у повідомленні.

У Путіна наполягають на діалозі України з ОРДЛО про контроль над кордоном

Російська влада наполягає на прямому діалозі України з "республіками Донбасу" про контроль над ділянкою кордону з Російською Федерацією. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, представники "республік Донбасу" можуть виступити проти зміни суті мінських угод.

Федині загрожує до п'яти років в'язниці, - ДБР

Нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президенту України Володимиру Зеленському, їй загрожує до п'яти років в'язниці. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, прокурорами Офісу Генпрокурора за дорученням Генпрокурора в приміщенні ДБР народному депутату повідомлено про підозру у погрозі вбивством Президента України, досконалої у зв'язку з його державною діяльністю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України.

Обшуки в "Київметробуді": СБУ вилучила документи та електронні носії інформації

Служба безпеки України (СБУ) в ході обшуків в ПАТ "Київметробуд" та АБ "Укргазбанк" вилучила фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, які містять важливі для досудового розслідування відомості. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Наразі досліджується факт можливого заволодіння держкоштами, виділеними на будівництво метрополітену, в тому числі через безпідставне розміщення 1,7 млрд гривень на депозитних рахунках у банківській установі. За версією слідства, оборудка дозволила зацікавленим особам отримати 139 млн гривень за відсотками по депозиту.

Контактна група погодила одну з ділянок розведення

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі під час засідання в Мінську практично погодила одну з дільниць розведення сил і засобів. Про це у Facebook повідомила прес-секретар глави української сторони Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, практично узгоджена ділянка розведення в районі населеного пункту Гнутово.

Пентагон опублікував карту активності ВМФ Росії

Пентагон опублікував карту, яка показує зони підвищеної активності морських сил Росії і Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Міністерства оборони США.

Як зазначає Пентагон, РФ і Китай нарощують інтенсивність своїх морських операцій. Зокрема, Російська Федерація продовжує інвестувати в сучасні "тихі субмарини".

Джамала стане мамою вдруге

Українська співачка Джамала, яка нещодавно похвалилася новою нагородою за внесок в українську музику, поділилася з шанувальниками радісною новиною - співачка стане мамою вдруге! Про це артистка повідомила в Instagram, опублікувавши знімок зі своїм чоловіком і старшим сином Еміром-Рахманом.