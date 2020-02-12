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Контактна група погодила одну з ділянок розведення

Новини » Політика     12.02.2020 - 17:56
Контактна група погодила одну з ділянок розведення
Фото: представник України Леонід Кучма (РБК-Україна)

Розведення повинно бути в районі Гнутово

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі під час засідання в Мінську практично погодила одну з дільниць розведення сил і засобів. Про це у Facebook повідомила прес-секретар глави української сторони Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, практично узгоджена ділянка розведення в районі населеного пункту Гнутово.

"Практично узгоджена одна з ділянок розведення в районі н. п. Гнутово, яку раніше було запропоновано українською стороною, триває робота над узгодженням інших. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який зараз порушується з боку НЗФ ОРДЛО", - написала Оліфер.

Раніше в "ДНР" заявили, що на переговорах Контактної групи в Мінську не вдалося узгодити жодної ділянки для подальшого розведення сил на Донбасі.

Нагадаємо, напередодні зустрічі ТКГ в Мінську президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель визначення додаткових ділянок розведення на Донбасі. За підсумками телефонної розмови Зеленський і Меркель висловили надію на те, що на зустрічі контактної групи 12 лютого буде досягнутий прогрес.

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