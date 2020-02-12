Пентагон опублікував карту активності ВМФ Росії

Ілюстративне фото (wikipedia.org)

РФ і Китай нарощують інтенсивність своїх морських операцій

Пентагон опублікував карту, яка показує зони підвищеної активності морських сил Росії і Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Міністерства оборони США.

Як зазначає Пентагон, РФ і Китай нарощують інтенсивність своїх морських операцій. Зокрема, Російська Федерація продовжує інвестувати в сучасні "тихі субмарини".

"Ситуація на морі конкурентна як ніколи раніше і глобальні гравці продовжують посилювати свої позиції", - йдеться в документі.

Фото: карта активності ВМФ Росії і Китаю (comptroller.defense.gov)

Карта демонструє, що морська система використовується більш інтенсивно. Документ показує активність російських кораблів біля південно-східного узбережжя США, а також на півночі Атлантичного океану і Карибського моря.

Нагадаємо, у 2018 році Сполучені Штати та їх союзники по НАТО об'єднали зусилля зі створення безпілотних морських систем для протидії підводним човнам Російської Федерації.