Пентагон опублікував карту активності ВМФ Росії

РФ і Китай нарощують інтенсивність своїх морських операцій
Пентагон опублікував карту, яка показує зони підвищеної активності морських сил Росії і Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Міністерства оборони США.
Як зазначає Пентагон, РФ і Китай нарощують інтенсивність своїх морських операцій. Зокрема, Російська Федерація продовжує інвестувати в сучасні "тихі субмарини".
"Ситуація на морі конкурентна як ніколи раніше і глобальні гравці продовжують посилювати свої позиції", - йдеться в документі.
Фото: карта активності ВМФ Росії і Китаю (comptroller.defense.gov)
Карта демонструє, що морська система використовується більш інтенсивно. Документ показує активність російських кораблів біля південно-східного узбережжя США, а також на півночі Атлантичного океану і Карибського моря.
Нагадаємо, у 2018 році Сполучені Штати та їх союзники по НАТО об'єднали зусилля зі створення безпілотних морських систем для протидії підводним човнам Російської Федерації.
Крім того, в США було спущено на воду дві новітні атомні субмарини SSN-791 "Делавер" і SSN-792 "Вермонт", які оснащені крилатими ракетами "Томагавк".