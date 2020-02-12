Обшуки в "Київметробуді": СБУ вилучила документи та електронні носії інформації

Фото: обшуки в "Київметробуді" (ssu.gov.ua)

На банківські рахунки підприємств накладено арешти на більше ніж 2,4 млрд гривень

Служба безпеки України (СБУ) в ході обшуків в ПАТ "Київметробуд" та АБ "Укргазбанк" вилучила фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, які містять важливі для досудового розслідування відомості. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Наразі досліджується факт можливого заволодіння держкоштами, виділеними на будівництво метрополітену, в тому числі через безпідставне розміщення 1,7 млрд гривень на депозитних рахунках у банківській установі. За версією слідства, оборудка дозволила зацікавленим особам отримати 139 млн гривень за відсотками по депозиту.

"Для попередження подальших сумнівних операцій з бюджетними коштами на підставі ухвал слідчого судді на банківські рахунки підприємств накладено арешти на більше ніж 2,4 мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.

Фото: обшуки в "Київметробуді" (ssu.gov.ua)

Вчора РБК-Україна писало про обшуки в "Київметробуді" у зв'язку з заволодіннями коштами на метро на Виноградарь.

Раніше анонсували, що метро на Виноградар у Києві запустять до кінця 2021 року з відкриттям станцій "Мостицька" і "Проспект Правди". Зазначимо, що вартість будівництва станцій метро "Мостицька" і "Проспект Правди" оцінюється в 6 млрд гривень.