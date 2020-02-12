Поліція оприлюднила результати експертиз по справі Шеремета

Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)

Висновок експертів підтверджує, що жінка-розвідниця на відео - це Яна Дугарь

Національна поліція опублікувала результати комплексної судової психологічної та портретної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 21.11.2019 року по справі вбивства Павла Шеремета. Про це повідомляє прес-служба відомства.

У поліції заявили, що під час проведення експертизи використовувався, зокрема, метод візуального зіставлення ознак зовнішності, в ході якого встановлено збіг наступних загальних та окремих ознак: форма та ступінь нахилу лоба, форма перенісся, форма верхньої губи, форма контуру вільного краю правої (видимої) частини червоної кайми верхньої губ, форма підборіддя, довжина носа.

"Тож висновок експертів підтверджує: жінка-розвідниця на відео - це Яна Дугарь", - йдеться у повідомленні.

Фото: матеріали справи (npu.gov.ua)

Нагадаємо, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовому парамедику Яні Дугарь призначили почеркознавчу і психіатричну експертизи.

Зазначимо, печерський районний суд Києва продовжив до 4 квітня домашній арешт Яни Дугарь.

А до цього суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт.