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Федині загрожує до п'яти років в'язниці, - ДБР

Новини » Політика     12.02.2020 - 16:31
Федині загрожує до п'яти років в'язниці, - ДБР
Фото: Софія Федина (prm.ua)

Нардепу повідомили про підозру у справі про погрози Зеленському, їй загрожує до 5 років в'язниці

Нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, прокурорами Офісу Генпрокурора за дорученням Генпрокурора в приміщенні ДБР народному депутату повідомлено про підозру у погрозі вбивством Президента України, досконалої у зв'язку з його державною діяльністю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України.

У разі доведення провини, нардепу загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.

Нагадаємо, на цьому тижні суд обрав запобіжний захід Марусі Звіробій, яка є другим фігурантом у справі про погрози Зеленському. Її зобов'язали здати закордонний паспорт, носити електронний засіб контролю. Запобіжний захід діє до 9 квітня 2020 року.

Восени минулого року, обговорюючи розмова Зеленського з добровольцями в Золотому Луганської області, Звіробій і Федина висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Федині вручили підозру через погрози Зеленському
Новини України Володимир ЗеленськийподозрениеДБР
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