RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подоляк о визите Гросси на ЗАЭС: это только голословные утверждения

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Работа миссии МАГАТЭ и визит гендиректора Рафаэля Гросси на оккупированной россиянами Запорожской АЭС - это лишь голословные утверждения, которые на практике не дают конкретного результата.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "24 каналу".

Он отметил, МАГАТЭ более полугода ведет переговоры по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Однако дойти до финала и вернуть станцию под юрисдикцию Украины до сих пор не удалось.

"Это подчеркивает качество этих международных институций и влияние на эти институции России. Они существенны. К сожалению, это только голословные утверждения, не имеющие никакого желания быть реализованными в каком-то конкретном логическом плане. То есть приехали, что-то заявили, выполнили свою миссию", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что недавний визит Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС лишь констатировал неэффективность и недееспособность агентства.

Напомним, 29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную Запорожскую АЭС. Он заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС, которая предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции.

Также Гросси отметил, что Запорожскую АЭС невозможно защитить, поскольку возле станции увеличилось количество войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ПодолякОфис президентаМАГАТЭЗапорожская АЭС