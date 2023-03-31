Подоляк о визите Гросси на ЗАЭС: это только голословные утверждения

Он отметил, МАГАТЭ более полугода ведет переговоры по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Однако дойти до финала и вернуть станцию под юрисдикцию Украины до сих пор не удалось.

"Это подчеркивает качество этих международных институций и влияние на эти институции России. Они существенны. К сожалению, это только голословные утверждения, не имеющие никакого желания быть реализованными в каком-то конкретном логическом плане. То есть приехали, что-то заявили, выполнили свою миссию", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что недавний визит Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС лишь констатировал неэффективность и недееспособность агентства.

Напомним, 29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную Запорожскую АЭС. Он заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС, которая предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции.

Также Гросси отметил, что Запорожскую АЭС невозможно защитить, поскольку возле станции увеличилось количество войск.

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