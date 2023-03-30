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Гросси после визита на ЗАЭС: станция больше не может быть защищена

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Четверг 30 марта 2023 10:26
Гросси после визита на ЗАЭС: станция больше не может быть защищена Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Запорожскую АЭС сейчас невозможно защитить, поскольку в районе станции значительно увеличилось количество войск.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой Sky News, об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

После своего визита на территорию временно оккупированной Запорожской АЭС он отметил, что несмотря на работу группы экспертов МАГАТЭ на территории станции, ситуация продолжает оставаться нестабильной.

"Очевидно, что военная активность во всем регионе возрастает. Поэтому станция не может быть защищена", - заявил Гросси.

Напомним, вчера, 29 марта, Гросси второй раз приехал на территорию Запорожской АЭС. Он заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты станции.

Также мы писали, что, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, переговоры о нейтральности ЗАЭС с Россией зашли в тупик из-за позиции Москвы.

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