Подоляк про візит Гроссі на ЗАЕС: це тільки голослівні твердження

Він зазначив, МАГАТЕ понад пів року веде переговори щодо створення безпечної зони навколо ЗАЕС. Проте дійти до фіналу і повернути станцію під юрисдикцію України досі не вдалося.

"Це підкреслює якість цих міжнародних інституцій і впливи на ці інституції Росії. Вони суттєві. На жаль, це тільки голослівні твердження, які не мають ніякого бажання бути реалізованими у якомусь конкретному логічному плані. Тобто приїхали, щось заявили, виконали свою місію", - сказав Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що недавній візит Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС лише констатував неефективність та недієздатність агентства.

Нагадаємо, 29 березня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану Запорізьку АЕС. Він свого візиту він заявив, що МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту ЗАЕС, яка передбачає звуження зони безпеки навколо станції.

Також Гроссі зазначив, що Запорізьку АЕС неможливо захистити, оскільки біля станції збільшилась кількість військ.

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