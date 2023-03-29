МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС, - Гросси
Международное агентство по атомной энергии разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время визита в Запорожскую АЭС.
Гросси сообщил, что по сравнению с предыдущим планом новая концепция предполагает сужение зоны безопасности вокруг станции.
"Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально", - сказал гендиректор МАГАТЭ.
Он отметил, что пытается подготовить реалистичные мероприятия, которые одобрят все стороны.
"Я оптимист и считаю, что это возможно", - добавил Гросси.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня, 29 марта, прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.
Также глава МАГАТЭ 27 марта встретился с президентом Владимиром Зеленским и осмотрел повреждение Днепровской ГЭС в Запорожье.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.