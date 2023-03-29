МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС, - Гросси

Международное агентство по атомной энергии разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время визита в Запорожскую АЭС.