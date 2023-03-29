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МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС, - Гросси

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Среда 29 марта 2023 16:16
МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС, - Гросси Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Международное агентство по атомной энергии разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время визита в Запорожскую АЭС.

Гросси сообщил, что по сравнению с предыдущим планом новая концепция предполагает сужение зоны безопасности вокруг станции.

"Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Он отметил, что пытается подготовить реалистичные мероприятия, которые одобрят все стороны.

"Я оптимист и считаю, что это возможно", - добавил Гросси.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня, 29 марта, прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

Также глава МАГАТЭ 27 марта встретился с президентом Владимиром Зеленским и осмотрел повреждение Днепровской ГЭС в Запорожье.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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