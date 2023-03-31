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Подоляк о визите Гросси на ЗАЭС: это только голословные утверждения

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Киев, Пятница 31 марта 2023 09:59
Подоляк о визите Гросси на ЗАЭС: это только голословные утверждения Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Работа миссии МАГАТЭ и визит гендиректора Рафаэля Гросси на оккупированной россиянами Запорожской АЭС - это лишь голословные утверждения, которые на практике не дают конкретного результата.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "24 каналу".

Он отметил, МАГАТЭ более полугода ведет переговоры по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Однако дойти до финала и вернуть станцию под юрисдикцию Украины до сих пор не удалось.

"Это подчеркивает качество этих международных институций и влияние на эти институции России. Они существенны. К сожалению, это только голословные утверждения, не имеющие никакого желания быть реализованными в каком-то конкретном логическом плане. То есть приехали, что-то заявили, выполнили свою миссию", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что недавний визит Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС лишь констатировал неэффективность и недееспособность агентства.

Напомним, 29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную Запорожскую АЭС. Он заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС, которая предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции.

Также Гросси отметил, что Запорожскую АЭС невозможно защитить, поскольку возле станции увеличилось количество войск.

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Михаил Подоляк Офис президента МАГАТЭ Запорожская АЭС
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