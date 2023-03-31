ua ru
Пт, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подоляк про візит Гроссі на ЗАЕС: це тільки голослівні твердження

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 31 березня 2023 09:59
Подоляк про візит Гроссі на ЗАЕС: це тільки голослівні твердження Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Робота місії МАГАТЕ та візит гендиректора Рафаеля Гроссі на окупованій росіянами Запорізькій АЕС - це лише голослівні твердження, які на практиці не дають конкретного результату.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "24 каналу".

Він зазначив, МАГАТЕ понад пів року веде переговори щодо створення безпечної зони навколо ЗАЕС. Проте дійти до фіналу і повернути станцію під юрисдикцію України досі не вдалося.

"Це підкреслює якість цих міжнародних інституцій і впливи на ці інституції Росії. Вони суттєві. На жаль, це тільки голослівні твердження, які не мають ніякого бажання бути реалізованими у якомусь конкретному логічному плані. Тобто приїхали, щось заявили, виконали свою місію", - сказав Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що недавній візит Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС лише констатував неефективність та недієздатність агентства.

Нагадаємо, 29 березня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану Запорізьку АЕС. Він свого візиту він заявив, що МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту ЗАЕС, яка передбачає звуження зони безпеки навколо станції.

Також Гроссі зазначив, що Запорізьку АЕС неможливо захистити, оскільки біля станції збільшилась кількість військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Подоляк Офіс президента МАГАТЭ Запорізька АЕС
NEWS
В Україні планують створити реєстр ухилянтів: що це і як працюватиме
В Україні планують створити реєстр ухилянтів: що це і як працюватиме
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй