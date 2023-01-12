Подоляк о танках для Украины от Польши и Британии: это несомненно, уже приняты решения

Украина получит танки от Польши и Великобритании. Варшава и Лондон уже приняли соответствующие решения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии журналисту "Голос Америки" Михаилу Комадовскому заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это несомненно. Уже приняты решения по сути. Еще не принято решение о количестве. Очевидно, что логика войны ведет к тому, что мы получим все необходимое оружие", - заявил Подоляк, комментируя поставки танков из Польши и Британии.

Стоит заметить, что официальные представители Британии пока не анонсировали передачу Украине танков.