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Подоляк про танки для України від Польщі та Британії: це безперечно, вже прийнято рішення

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна отримає танки від Польщі та Великої Британії. Варшава та Лондон вже ухвалили відповідні рішення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі журналісту "Голос Америки" Михайлу Комадовському заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це безперечно. Вже прийнято рішення по суті. Ще не прийнято рішення про кількість. Очевидно, що логіка війни веде до того, що ми отримаємо всю необхідну зброю", - заявив Подоляк, коментуючи постачання танків з Польщі та Британії.

Варто зауважити, що офіційні представники Британії поки що не анонсували передачу Україні танків.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна погодила передачу Україні танків Leopard, але в рамках міжнародної коаліції.

Також ми писали, що, за інформацією Financial Times, у Британії розглядають передачу танків Challenger 2 Україні.

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