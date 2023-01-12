Подоляк про танки для України від Польщі та Британії: це безперечно, вже прийнято рішення

Україна отримає танки від Польщі та Великої Британії. Варшава та Лондон вже ухвалили відповідні рішення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у коментарі журналісту "Голос Америки" Михайлу Комадовському заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це безперечно. Вже прийнято рішення по суті. Ще не прийнято рішення про кількість. Очевидно, що логіка війни веде до того, що ми отримаємо всю необхідну зброю", - заявив Подоляк, коментуючи постачання танків з Польщі та Британії.

Варто зауважити, що офіційні представники Британії поки що не анонсували передачу Україні танків.