Подоляк о танках для Украины от Польши и Британии: это несомненно, уже приняты решения
Украина получит танки от Польши и Великобритании. Варшава и Лондон уже приняли соответствующие решения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии журналисту "Голос Америки" Михаилу Комадовскому заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Это несомненно. Уже приняты решения по сути. Еще не принято решение о количестве. Очевидно, что логика войны ведет к тому, что мы получим все необходимое оружие", - заявил Подоляк, комментируя поставки танков из Польши и Британии.
Стоит заметить, что официальные представители Британии пока не анонсировали передачу Украине танков.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна согласовала передачу Украине танков Leopard, но в рамках международной коалиции.
Также мы писали, что, по информации Financial Times, в Британии рассматривают передачу танков Challenger 2 Украине.
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