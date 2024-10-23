Подоляк рассказал, как партнеры реагируют на скандал с МСЭК
Партнеры Украины негативно воспринимают коррупционный скандал вокруг медико-социальных экспертных комиссий. На таком вопросе также может манипулировать российская пропаганда.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он отметил, что когда чиновники нелегально получают статус лица с инвалидностью и предусмотренные выплаты, это уже мародерство.
По словам Подоляка, Украина во время войны принимает антикризисные решения, и этим "зарабатывает" у партнеров положительную репутацию. И, таким образом, это создает у них желание "вкладываться" в Украину.
"И другая ситуация. Что видят наши партнеры? Они видят, что некоторые люди во время войны мародерят, получают безумные "доходы". И так далее. Безусловно, это охлаждает. Безусловно, в это потом вкладывается российская пропаганда", - подчеркнул Подоляк.
Он обратил внимание, что россияне могут распространять свою пропаганду о том, что переданная Украине финпомощь "попадает кому-то в карман", среди избирателей в странах Европы. И через избирателя такая пропаганда влияет и на политиков.
"Соответственно, если мы репутационно выглядим так, если мы репутационно выглядим не очень положительно в том или ином направлении, то почему мы ожидаем от партнеров, что они будут продолжать упорно нас поддерживать как это было в начале войны?" - подчеркнул советник руководителя ОПУ.
Скандал с МСЭК
Напомним, в Украине продолжают разоблачать преступные схемы, которые касаются работы МСЭК. По словам главы СБУ Василия Малюка, с начала 2024 года подозрения получили уже 64 чиновника МСЭК.
Также Малюк подчеркнул, что по инициативе СБУ было принято решение об отмене более 4 тысяч выводов об инвалидности.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК до конца года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.