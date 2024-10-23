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Подоляк рассказал, как партнеры реагируют на скандал с МСЭК

Киев, Среда 23 октября 2024 18:48
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Подоляк рассказал, как партнеры реагируют на скандал с МСЭК Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОПУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Партнеры Украины негативно воспринимают коррупционный скандал вокруг медико-социальных экспертных комиссий. На таком вопросе также может манипулировать российская пропаганда.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что когда чиновники нелегально получают статус лица с инвалидностью и предусмотренные выплаты, это уже мародерство.

По словам Подоляка, Украина во время войны принимает антикризисные решения, и этим "зарабатывает" у партнеров положительную репутацию. И, таким образом, это создает у них желание "вкладываться" в Украину.

"И другая ситуация. Что видят наши партнеры? Они видят, что некоторые люди во время войны мародерят, получают безумные "доходы". И так далее. Безусловно, это охлаждает. Безусловно, в это потом вкладывается российская пропаганда", - подчеркнул Подоляк.

Он обратил внимание, что россияне могут распространять свою пропаганду о том, что переданная Украине финпомощь "попадает кому-то в карман", среди избирателей в странах Европы. И через избирателя такая пропаганда влияет и на политиков.

"Соответственно, если мы репутационно выглядим так, если мы репутационно выглядим не очень положительно в том или ином направлении, то почему мы ожидаем от партнеров, что они будут продолжать упорно нас поддерживать как это было в начале войны?" - подчеркнул советник руководителя ОПУ.

Скандал с МСЭК

Напомним, в Украине продолжают разоблачать преступные схемы, которые касаются работы МСЭК. По словам главы СБУ Василия Малюка, с начала 2024 года подозрения получили уже 64 чиновника МСЭК.

Также Малюк подчеркнул, что по инициативе СБУ было принято решение об отмене более 4 тысяч выводов об инвалидности.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК до конца года.

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Офис президента Михаил Подоляк МСЭК
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