Подоляк рассказал, как партнеры реагируют на скандал с МСЭК

Он отметил, что когда чиновники нелегально получают статус лица с инвалидностью и предусмотренные выплаты, это уже мародерство.

По словам Подоляка, Украина во время войны принимает антикризисные решения, и этим "зарабатывает" у партнеров положительную репутацию. И, таким образом, это создает у них желание "вкладываться" в Украину.

"И другая ситуация. Что видят наши партнеры? Они видят, что некоторые люди во время войны мародерят, получают безумные "доходы". И так далее. Безусловно, это охлаждает. Безусловно, в это потом вкладывается российская пропаганда", - подчеркнул Подоляк.

Он обратил внимание, что россияне могут распространять свою пропаганду о том, что переданная Украине финпомощь "попадает кому-то в карман", среди избирателей в странах Европы. И через избирателя такая пропаганда влияет и на политиков.

"Соответственно, если мы репутационно выглядим так, если мы репутационно выглядим не очень положительно в том или ином направлении, то почему мы ожидаем от партнеров, что они будут продолжать упорно нас поддерживать как это было в начале войны?" - подчеркнул советник руководителя ОПУ.