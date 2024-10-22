Малюк: отменено более 4 тысяч выводов об инвалидности, с подозрениями 64 чиновника МСЭК

В Украине по инициативе Службы безопасности с начала года отменили более 4 тысяч выводов об инвалидности. Ее назначали на основании поддельных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы СБУ Василия Малюка.

Он рассказал, что в 2024 году по материалам СБУ 64 чиновника МСЭК получили подозрения в совершении преступлений. Еще девять лиц уже осуждены.

Также по инициативе спецслужбы было отменено 4106 выводов об инвалидности, которые были сделаны на основании фиктивных документов.

Малюк заверил, что СБУ активно отрабатывает факты злоупотреблений в системе МСЭК, которые очень негативно влияют на мобилизационные процессы.

"Уже есть результаты и будем в дальнейшем максимально жестко противодействовать подобным позорным явлениям", - подчеркнул он.

По словам Малюка, СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными чиновниками. По состоянию на сейчас проверки охватывают почти 2,4 тысячи таких человек.