Подоляк розповів, як партнери реагують на скандал з МСЕК
Партнери України негативно сприймають корупційний скандал довкола медико-соціальних експертних комісій. На цьому питанні також може маніпулювати російська пропаганда.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Він зазначив, що коли чиновники нелегально отримують статус особи з інвалідністю та передбачені виплати, це вже мародерство.
За словами Подоляка, Україна під час війни ухвалює антикризові рішення, і цим "заробляє" у партнерів позитивну репутацію. І таким чином це створює в них бажання "вкладатися" в Україну.
"І інша ситуація. Що бачать наші партнери? Вони бачать, що деякі люди під час війни мародерять, отримують шалені "доходи". І так далі. Безумовно, це охолоджує. Безумовно, в це потім вкладається російська пропаганда", - наголосив Подоляк.
Він звернув увагу, що росіяни можуть поширювати свою пропаганду про те, що передана Україні фіндопомога "потрапляє комусь у кишеню", серед виборців у країнах Європи. І через виборця така пропаганда впливає і на політиків.
"Відповідно, якщо ми репутаційно виглядаємо так, якщо ми репутаційно виглядаємо не дуже позитивно в тому чи іншому напрямку, то чому ми очікуємо від партнерів, що вони продовжуватимуть наполегливо нас підтримувати як це було на початку війни?" - наголосив радник керівника ОПУ.
Скандал із МСЕК
Нагадаємо, в Україні продовжують викривати злочинні схеми щодо роботи МСЕК. За словами голови СБУ Василя Малюка, з початку 2024 року підозри отримали вже 64 чиновники МСЕК.
Також Малюк наголосив, що за ініціативою СБУ було ухвалено рішення про скасування більше 4 тисяч висновків про інвалідність.
На цьому тлі президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає ліквідацію МСЕК до кінця року.
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