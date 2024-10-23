Подоляк розповів, як партнери реагують на скандал з МСЕК

Він зазначив, що коли чиновники нелегально отримують статус особи з інвалідністю та передбачені виплати, це вже мародерство.

За словами Подоляка, Україна під час війни ухвалює антикризові рішення, і цим "заробляє" у партнерів позитивну репутацію. І таким чином це створює в них бажання "вкладатися" в Україну.

"І інша ситуація. Що бачать наші партнери? Вони бачать, що деякі люди під час війни мародерять, отримують шалені "доходи". І так далі. Безумовно, це охолоджує. Безумовно, в це потім вкладається російська пропаганда", - наголосив Подоляк.

Він звернув увагу, що росіяни можуть поширювати свою пропаганду про те, що передана Україні фіндопомога "потрапляє комусь у кишеню", серед виборців у країнах Європи. І через виборця така пропаганда впливає і на політиків.

"Відповідно, якщо ми репутаційно виглядаємо так, якщо ми репутаційно виглядаємо не дуже позитивно в тому чи іншому напрямку, то чому ми очікуємо від партнерів, що вони продовжуватимуть наполегливо нас підтримувати як це було на початку війни?" - наголосив радник керівника ОПУ.