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США никогда не признают аннексию Россией украинских территорий, - Байден

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Вашингтон, Суббота 24 сентября 2022 00:52
США никогда не признают аннексию Россией украинских территорий, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США осуждают фейковые "референдумы" и никогда не признают аннексию украинских территорий Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

Он сообщил, что США продолжат работать с союзниками над дополнительными экономическими санкциями.

"Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России", - говорится в заявлении.

Президент США пообещал, что Вашингтон отвергнет любые результаты референдумов и продолжит оказывать Украине помощь в сфере безопасности.

Напомним, с 23 по 27 сентября в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей проходят псевдореферендумы о так называемом "присоединении к России".

В НАТО считают, что Россия может использовать фиктивные референдумы для эскалации войны.

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