В Херсонской ОГА рассказали о втором дне насильственного "референдума" России

На временно оккупированных территориях Херсонской области начался второй день насильственного псевдореферендума России. оккупанты прибегают к очередным абсурдным идеям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого замглавы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

"Пустые избирательные участки остаются пустыми. "Избирательные комиссии" в сопровождении вооруженных солдат кочуют по области и продолжают охотиться на избирателей, которые всеми способами пытаются избежать встречи", - пишет Соболевский.

По словам первого заместителя главы Херсонской ОВА, некоторым из гражданских повезло меньше, поскольку их заставили заполнять бюллетень во второй раз.

Также оккупанты прибегли и к практике семейного голосования: если дома застали только одного члена семьи - его заставляют заполнять бюллетени за всех остальных и "проголосовать" за всех.

"Если коротко - происходит полная дичь! С другой стороны, от русского мира ничего другого ожидать и не стоит", - добавляет Соболевский.