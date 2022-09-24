Гайдай о псевдореферендуме в Луганской области: соцопрос под дулом автомата

Российские оккупанты проводят так называемый "референдум" в Луганской области. Жителей с оружием заставляют участвовать в "голосовании".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, оккупанты делают поквартирный обход. Для соблюдения процедуры тайного голосования украинцам предлагают прикрыться картонкой. Тех, кто голосует против так называемого "присоединения к России", заносятся в отдельные списки.

"Это больше похоже на соцопрос, правда, на соцопрос под дулом автомата. Потому что по квартирам ходят какие-то люди, если не открываешь, то кричат, что выломают двери... Если ставишь галочку против, то тебя записывают в какой-то блокнотик. Ставишь галочку за, то выдают еще и российский паспорт. Мужчинам после российского паспорта выдают сразу повестку", - рассказал Гайдай.

Глава ОВА уверен, что оккупанты фальсифицируют результаты и укажут нужные цифры.

Гайдай добавил, что получает от жителей временно оккупированной Луганской области уведомление с просьбой скорейшего освобождения.