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Дубіль знову не прийшов на допит

Новини » Вибори 2019    11.03.2019 - 12:18
Дубіль знову не прийшов на допит
Фото: Валерій Дубіль (facebook.com/dubil.valerii)

Народного депутата викликали на 10 ранку до ДБР

Нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль, якого підозрюють у організації підкупу виборців на виборах 2019, не з'явився на на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Державного Бюро Розслідувань.

Так, народного депутата викликали на 10 ранку.

"Валерій Дубіль вдруге не з'явився на допит", - повідомили у ДБР.

Зазначимо, раніше Дубіль вже викликався на допит, але також не приходив. Генеральний прокурор Юрій Луценко опублікував листування підозрюваних в підкупі кандидата в президенти Юрія Тимошенко з народним депутатом Валерієм Дубілем.
Луценко зазначив, що на сьогодні Генпрокуратура має докази, що Дубіль координував операцію по підкупу кандидата в президенти.

РБК-Україна писало, що суд арештував на два місяці із правом внесення застави у 4 млн гривень двох підозрюваних по цій справі. Зазначимо, 6 березня 2019 Юрій Луценко повідомив про спробу підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенко. Кандидату пропонували 5 млн гривень (у доларовому еквіваленті) за зняття кандидатури. Генпрокурор додав, що замовником є народний депутат Валерій Дубіль.

Також РБК-Україна писало, що в організації цієї піраміди підкупу виборців підозрюється нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль. Відзначимо, в січні він став заступником голови партії "Батьківщина". Передбачалося, що він буде курирувати широке коло організаційних питань.

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