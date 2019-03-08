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Суд арештував другого підозрюваного у підкупі кандидата Тимошенка

Новини » Вибори 2019    08.03.2019 - 07:50
Суд арештував другого підозрюваного у підкупі кандидата Тимошенка
Фото: Юрій Тимошенко (nfront.org.ua)

Підозрюваного арештовано на два місяці із правом внесення застави у 4 млн гривень

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід другому підозрюваному у підкупі кандидата у президенти України на виборах-2019 Юрія Тимошенка. Як інформує РБК-Україна, про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Twitter.

За її словами, другому підозрюваному - Іщенку О.А. - судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 4 млн гривень. Строк арешту - два місяці.

Суд арештував другого підозрюваного у підкупі кандидата Тимошенка

Нагадаємо, раніше суд обрав аналогічний запобіжний захід Тарасу Констанчуку. Зазначимо, 6 березня 2019 генпрокурор Юрій Луценко повідомив про спробу підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенко. Кандидату пропонували 5 млн гривень (у доларовому еквіваленті) за зняття кандидатури.

За даними ГПУ, замовником шантажу і підкупу кандидата виявився народний депутат Валерій Дубіль.

Зазначимо, Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію трьох кандидатів на виборах президента України - Дмитра Гнапа, Дмитра Добродомова, та Євгена Мураєва.  

Підозрюваному у підкупі кандидата Тимошенко обрали запобіжний захід ГПУ викрила план підкупу виборців у трьох областях
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