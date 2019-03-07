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Луценко анонсував внесення подання на нардепа Дубіля

Новини » Політика    07.03.2019 - 16:14
Луценко анонсував внесення подання на нардепа Дубіля
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Генпрокурор заявив, що планує подати подання про зняття з Дубіля депутатської недоторканості

Юрій Луценко заявив про намір передати подання про позбавлення Валерія Дубіля депутатської недоторканості. Про це на брифінгу  щодо спроби підкупу одного з кандидатів в президенти України заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. 

Луценка назвав Дубіля замовником підкупу кандидата у президенти на виборах 2019 - Юрія Тимошенка.

"Наразі слідчі планували провести бесіду із паном нардепом Дубілем. Однак якщо нардеп не захоче надати взірці свого голосу, ми візьмемо їх з відкритих джерел і проведемо експертизу. Але це буде можливо після рішення ВРУ ", - сказав Луценко. 

Він заявив, що планується подати подання про зняття з Дубіля депутатської недоторканості. 

"Є підстави вважати пана Дубіля причетним до схеми шантажу, зараз після опрацювання усіх речових доказів та певних слідчих дій ми підемо до ВРУ. Це може попасти на наступний пленарний тиждень. Якщо нам вдасться, то ми в той же день зареєструємо подання про зняття депутатської недоторканості з пана Дубіля", - додав Луценко.

Нагадаємо, нардеп Валерій Дубіль являється замовником шантажу та підкупу кандидата Юрія Тимошенка

Раніше в Службі безпеки України заявили, що в ряді областей пройшли десятки обшуків у справі про втручання Росії у вибори. Також уточнювалося, що силовики викрили піраміду з підкупу виборців.

Пізніше РБК-Україна повідомляло, що в організації цієї піраміди підозрюється нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль. Відзначимо, в січні він став заступником голови партії "Батьківщина". Передбачалося, що він буде курирувати широке коло організаційних питань.

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