В організації піраміди з підкупу виборців підозрюють нардепа Дубіля, - джерела

Фото: Валерій Дубіль (facebook.com/dubil.valerii)

Валерій Дубіль міг очолювати викриту СБУ схему підкупу виборців

В організації піраміди з підкупу виборців на виборах 2019 , яку викрила Служба безпеки України, підозрюється нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль. Про це РБК-Україна повідомили обізнані джерела.

У січні Дубіль став заступником голови партії "Батьківщина". Повідомлялося, що він буде курирувати широке коло організаційних питань.

Відзначимо, сьогодні на брифінгу заступник голови СБУ Віктор Кононенко розповів про обшуки в ряді областей у справі про втручання Росії у вибори. За його словами, мова йде про близько 30 обшуків, при цьому він уточнив, що у політичних сил слідчі дії не проводилися.

Фото: виявлені під час обшуку гроші

Пізніше він уточнив, що організатором схеми є народний депутат, але не назвав його прізвище і фракцію, до якої він входить. Заступник голови СБУ підкреслив, що підозрюваний не є кандидатом в президенти. Також Кононенко додав, що в реалізації плану по втручанню в вибори брали участь громадяни Росії, зокрема, колишня довірена особа російського політика Володимира Жириновського.



