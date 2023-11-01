События в Дагестане показывают ослабление контроля Кремля на периферии РФ, - ISW
Ответ главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на антисемитские беспорядки в Республике Дагестан 29 октября свидетельствует о том, что российские официальные лица могут беспокоиться ослаблением авторитарного контроля в регионах на периферии Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики сообщают, что Кадыров ответил на беспорядки в Дагестане, высоко оценив обвинения президента России Владимира Путина в том, что Запад организовал ситуацию по дестабилизации России.
Позже Кадыров призвал чеченских силовиков немедленно задерживать инициаторов любых возможных беспорядков в Чечне или "произвести три предупредительных выстрела в воздух, а четвертый - в голову".
"Реакция Кадырова на беспорядки в Дагестане свидетельствует о том, что он, прежде всего, озабочен сохранением восприятия своей непоколебимой поддержки Путина, а во-вторых, демонстрацией силы своего авторитарного правления в Чечне, угрожая насильственным ответом на потенциальные будущие беспорядки", - сказал он. в ISW.
Ключевые выводы
- Ответ главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на антисемитские беспорядки в Республике Дагестан 29 октября свидетельствует о том, что российские официальные лица могут беспокоиться ослаблением авторитарного контроля в регионах на периферии Российской Федерации.
- Украинские войска 31 октября продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
- 31 октября российские войска нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по Украине.
- Российские власти задержали двух подозреваемых в убийстве украинской семьи в оккупированной Донецкой области.
- Российские источники утверждают, что украинские войска 30 октября нанесли комбинированные ракетные удары по Севастополю и другим районам оккупированного Крыма.
- Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области и продвинулись в районе Авдеевки.
- Бывшие бойцы ЧВК "Вагнера" продолжают передислоцироваться в Украину в составе других российских формирований.
- Российские оккупационные власти продолжают пытаться искоренить украинский язык и культуру в оккупированной Украине.
Погром в Махачкале
Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадали более 20 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале - это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.
В Институте изучения войны отметили, что из-за этой ситуации Кремлю все труднее будет создавать для избирателей иллюзию того, что РФ - религиозно-толерантная страна.
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