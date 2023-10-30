Из-за погрома в Дагестане Путину все труднее показывать РФ как религиозно толерантную страну, - ISW

Из-за погрома в Махачкале Кремлю, вероятно, будет трудно заверить избирателей, что ситуация под контролем, и убедить еврейскую аудиторию, что их меньшинства в безопасности, несмотря на свои усилия представить РФ как религиозно толерантную страну.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Пресс-секретарь Главного раввината России в Дагестане Овадя Исаков 29 октября заявил, что сотни еврейских семей в Дагестане должны вообще покинуть страну, потому что "Россия – не спасение", поскольку "там тоже были погромы".

Президент России Владимир Путин 25 октября на встрече с лидерами нескольких российских религиозных организаций, в том числе лидерами иудейской и исламской конфессий, отметил РФ как "мир религиозной гармонии".

Кремль, вероятно, преследует цель представить Россию как страну, способную защитить свои религиозные меньшинства, чтобы заслужить приверженность мусульманской и еврейской аудитории на фоне войны Израиля и ХАМАСа и приуменьшить напряженность, вызванную все более ультранационалистической Русской православной церковью.

Кроме того, аналитики отметили, что Кремль до сих пор не отреагировал на погром и, похоже, оставил объяснение ситуации на региональные власти.

Ситуация в Махачкале

Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадало более 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале – это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

МИД Израиля в Иерусалиме призвал российские власти защитить израильтян и евреев в своей юрисдикции.

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