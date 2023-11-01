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Події в Дагестані показують послаблення контролю Кремля на периферії РФ, - ISW

Середа 01 листопада 2023 03:33
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Події в Дагестані показують послаблення контролю Кремля на периферії РФ, - ISW Фото: глава Чечні Рамзан Кадиров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Відповідь глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення в Республіці Дагестан 29 жовтня свідчить про те, що російські офіційні особи можуть дедалі більше стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що Кадиров відповів на заворушення в Дагестані, високо оцінивши звинувачення президента Росії Володимира Путіна в тому, що Захід організував ситуацію для дестабілізації Росії.

Пізніше Кадиров закликав чеченських силовиків негайно затримувати ініціаторів будь-яких можливих заворушень у Чечні або "зробити три попереджувальні постріли в повітря, а четвертий - у голову".

"Реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він, перш за все, стурбований збереженням сприйняття своєї непохитної підтримки Путіна, а по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, погрожуючи насильницькою відповіддю на потенційні майбутні заворушення", - зазначили в ISW.

Ключові висновки

  • Відповідь глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення в Республіці Дагестан 29 жовтня свідчить про те, що російські офіційні особи можуть дедалі більше стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії Російської Федерації.
  • Українські війська 31 жовтня продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.
  • 31 жовтня російські війська завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Україні.
  • Російська влада затримала двох підозрюваних у вбивстві української родини в окупованій Донецькій області.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська 30 жовтня завдали комбінованих ракетних ударів по Севастополю та іншим районам окупованого Криму.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області та просунулися в районі Авдіївки.
  • Колишні бійці ПВК "Вагнера" продовжують передислокуватися в Україну у складі інших російських формувань.
  • Російська окупаційна влада продовжує намагатися викорінити українську мову та культуру в окупованій Україні.

Погром у Махачкалі

Увечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

В Інституті вивчення війни зазначили, що через цю ситуацію Кремлю все важче створюватиме для виборців ілюзію того, що РФ - релігійно-толерантна країна.

Більше про ситуацію в Махачкалі та антиізраїльські погроми - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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