Беспорядки в аэропорту Махачкалы: пострадали более 20 человек
В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, куда ворвалась толпа дагестанцев из-за рейса из Израиля, ранения получили более 20 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Дагестана в Telegram.
"Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров", - говорится в сообщении Минздрава.
Утверждается, что среди раненых средней степени и тяжелые есть как полицейские, так и гражданские лица. Два человека в крайне тяжелом состоянии.
Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медицинской помощью амбулаторно.
Ситуация в Махачкале
Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "ищут евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале – это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.
МИД Израиля в Иерусалиме призвал российские власти защитить израильтян и евреев в своей юрисдикции.
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