Разделение на "достойных" и "недостойных": омбудсмен призывает изменить правила военных захоронений

Вторник 17 февраля 2026 17:03
Разделение на "достойных" и "недостойных": омбудсмен призывает изменить правила военных захоронений Сейчас на НВМК нельзя хоронить защитников с "непогашенной" судимостью (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине предлагают отменить запрет на захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) защитников, которые имеют "непогашенную" судимость. Соответствующее обращение уже направлено в профильный комитет Верховной Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Военного омбудсмена Ольги Решетиловой в Facebook.

Главное:

  • Суть проблемы: Действующий закон запрещает хоронить на НВМК военных, которые имели неснятую или непогашенную судимость за умышленные преступления.
  • Позиция правозащитников: Государство не имеет права делить павших героев на "достойных" и "недостойных" после их жертвы на фронте.
  • Следующий шаг: Офис военного омбудсмена официально обратился в Комитет ВР по вопросам соцполитики с требованием исключить эту норму из законодательства.

Почему это важно

Поводом для обращения стал запрос общественной организации "Защита заключенных Украины". Правозащитники отмечают, что служба в Вооруженных силах и смерть во время защиты государства должны быть определяющим фактором для чествования памяти, независимо от прошлого бойца.

"Офис поддержал нашу позицию: запрет на захоронение на НВМК людей, которые на день смерти имели неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, является дискриминационным. Это означает, что государство не может делить погибших защитников и защитниц на "достойных" и "недостойных" памяти - после смерти, после службы, после жертвы", - сообщили в ОО.

Позиция Офиса военного омбудсмена

Военный омбудсмен Ольга Решетилова поддержала эту инициативу, назвав такое взаимодействие примером нормальной работы гражданского общества и государственных институтов.

"К своему стыду я не знала о дискриминационной норме в Законе "О погребении и похоронном деле", которая не позволяет хоронить погибших защитников из числа осужденных на НВМК. Вчера мы обратились в Комитет ВР по вопросам социальной политики и прав ветеранов с просьбой найти возможность исключить этот абсурд из закона. Нельзя ранжировать жизни, отданные на защиту Родины", - написала Решетилова.

Сейчас слово за народными депутатами, которые должны рассмотреть изменения в Закон Украины "О погребении и похоронном деле".

Напомним, что в мае 2024 года Министерство юстиции заявило, что заключенные смогут быть досрочно освобождены в обмен на мобилизацию в ряды ВСУ. Тысячи осужденных уже в первую неделю после этого заявления выразили готовность подписать контракт. После вступления в силу изменений они присоединились к составу штурмовых подразделений.

