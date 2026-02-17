Поділ на "гідних" та "негідних": омбудсман закликає змінити правила військових поховань

В Україні пропонують скасувати заборону на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) захисників, які мають "непогашену" судимість. Відповідне звернення вже направлено до профільного комітету Верховної Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Військової омбудсманки Ольги Решетилової у Facebook .

Головне:

Суть проблеми: Чинний закон забороняє ховати на НВМК військових, які мали незняту або непогашену судимість за умисні злочини.

Чинний закон забороняє ховати на НВМК військових, які мали незняту або непогашену судимість за умисні злочини. Позиція правозахисників: Держава не має права ділити полеглих героїв на "гідних" та "негідних" після їхньої жертви на фронті.

Держава не має права ділити полеглих героїв на "гідних" та "негідних" після їхньої жертви на фронті. Наступний крок: Офіс військового омбудсмена офіційно звернувся до Комітету ВР з питань соцполітики з вимогою виключити цю норму із законодавства.

Чому це важливо

Приводом для звернення став запит громадської організації "Захист вʼязнів України". Правозахисники наголошують, що служба у Збройних силах та смерть під час захисту держави мають бути визначальним фактором для вшанування пам'яті, незалежно від минулого бійця.

"Офіс підтримав нашу позицію: заборона на поховання на НВМК людей, які на день смерті мали незняту або непогашену судимість за умисний злочин, є дискримінаційною. Це означає, що держава не може ділити загиблих захисників і захисниць на "гідних" і "негідних" пам’яті - після смерті, після служби, після жертви", - повідомили у ГО.

Позиція Офісу військової омбудсманки

Військова омбудсманка Ольга Решетилова підтримала цю ініціативу, назвавши таку взаємодію прикладом нормальної роботи громадянського суспільства та державних інституцій.

"До свого сорому я не знала про дискримінаційну норму в Законі "Про поховання та похоронну справу", яка не дозволяє ховати загиблих захисників з числа засуджених на НВМК. Вчора ми звернулися до Комітету ВР з питань соціальної політики та прав ветеранів з проханням знайти можливість виключити цей абсурд із закону. Не можна ранжувати життя, віддані на захист Батьківщини", - написала Решетилова.

Зараз слово за народними депутатами, які мають розглянути зміни до Закону України "Про поховання та похоронну справу".