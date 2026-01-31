Военные раскритиковали решение Верховного суда относительно Национального мемориального кладбища

Украинские военнослужащие выступили против решения Верховного Суда, который признал незаконной передачу земельного участка под мемориальное кладбище. Защитники называют это решение надругательством над памятью павших героев и призывают к немедленному пересмотру ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления военных.

Первый отдельный штурмовой полк Сухопутных войск ВСУ, наследник легендарного батальона "Волки Да Винчи", заявил, что память погибших не может быть предметом судебных манипуляций.

"Память не отменяют постановлениями. Павших не "переносят" - их чтят. Наши собратья, которые вернулись на щите, не должны становиться заложниками пустых споров и откровенного кощунства", - подчеркнули военные.

ДШВ: юридический формализм - удар по семьям погибших

С жесткой критикой выступило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ. Там заявили, что решения, принятые исключительно на основе юридического формализма, являются болезненным ударом по семьям погибших защитников.

В ДШВ отметили, что сотни матерей, жен и детей ожидают создания Национального мемориала, а государство не имеет права "хоронить память о героях под стопками судебных бумаг".

Военные также отметили, что не все чиновники осознают, что страна находится в состоянии полномасштабной войны.

Резкое заявление "Мадьяра"

Эмоционально отреагировал и командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр"). В своей заметке он заявил, что не обещал молчать в случаях надругательства над памятью погибших воинов.

По его словам, память о павших украинских защитниках не может становиться предметом решений людей, оторванных от реалий войны.

"Это не формальность, это рана"

С призывом пересмотреть решение Верховного Суда также выступила 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада. Там отметили, что право погибших воинов на достойное и почетное захоронение не может считаться "ошибкой в оформлении документов".

"Когда суд отменяет создание Национального мемориала из-за процессуальных деталей - это больше, чем формальность. Это рана", - отметили в бригаде.

С аналогичными заявлениями выступили и другие подразделения Вооруженных сил Украины, подчеркивая недопустимость решений, которые подрывают уважение к памяти павших защитников.